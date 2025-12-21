Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erledigung - Vermisstenfahndung nach 16-jähriger Jugendlichen aus Sinzig

Sinzig (ots)

Bezugnehmend auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen Zoe E. teilt die Polizeiinspektion Remagen mit, dass diese wohlbehalten angetroffen wurde. Demnach hat sich die Öffentlichkeitsfahndung erledigt.

Ebenso bedankt sich die Polizeiinspektion Remagen für die zahlreich eingegangen Hinweise, welche zu einem schnellen Fahndungserfolg beigetragen haben.

Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

