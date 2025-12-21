PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erledigung - Vermisstenfahndung nach 16-jähriger Jugendlichen aus Sinzig

Sinzig (ots)

Bezugnehmend auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen Zoe E. teilt die Polizeiinspektion Remagen mit, dass diese wohlbehalten angetroffen wurde. Demnach hat sich die Öffentlichkeitsfahndung erledigt.

Ebenso bedankt sich die Polizeiinspektion Remagen für die zahlreich eingegangen Hinweise, welche zu einem schnellen Fahndungserfolg beigetragen haben.

Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

In der Wässerscheid 32
53424 Remagen
Tel.: 02642 / 93 82 0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 10:53

    POL-PDMY: Mehrere Einbrüche am Wochenende 19.-21.12.2025

    Mayen, Mertloch, Mendig, Trimbs (ots) - Am Wochenende vom 19.12.-21.12.2025 kam es in mehreren Ortschaften im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Am späten Freitagabend wurden mehrere Wohnhäuser in Mayen im Bereich Eichenstraße und Haselnussweg durch bislang unbekannte Täter aufgesucht. Am gleichen Abend kam es auch zu einem Einbruch in ein Anwesen in Niedermendig in der ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:57

    POL-PDMY: Körperliche Auseinandersetzungen während Gaststättenbesuch

    Mayen, Marktstraße (ots) - In der Nacht vom 20.12. auf den 21.12.2025 ereigneten sich in einer Gaststätte in der Marktstraße in Mayen gleich zwei körperliche Auseinandersetzungen. Bei der ersten, die sich gegen 22.30 Uhr ereignete, gerieten zwei männliche Personen im Alter von 28 und 17 Jahren mit einem weiteren 42jährigen Besucher der Gaststätte in Streit. Im ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:21

    POL-PDMY: Taschendiebstahl im Kaufland

    Mayen, Kaufland (ots) - Am 19.12.2025 befand sich die 60jährige Geschädigte gegen 10:30 Uhr beim Einkauf im Kaufland in Mayen. An der Kasse bemerkte sie plötzlich, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese wurde ihr vermutlich während des Einkaufs aus der Handtasche entwendet. Hinweise zum Diebstahl oder zum Täter werden an die Polizei in Mayen erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren