Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrug: Falsche Bankmitarbeiter zweimal erfolgreich

Meerbusch (ots)

Mit der gleichen perfiden Masche legten Betrüger am Freitag (22.05) zwei ältere Damen rein, erbeuteten EC-Karten, PIN und konnten so Geld vom Konto abbuchen.

Am Telefon gab sich eine männliche Stimme als ein vermeintlicher Bankmitarbeiter aus und brachte seine Opfer dazu, zu glauben, dass von ihrem Konto unrechtmäßige Abbuchungen eines Online-Händlers erfolgt seien. Um dieses sicher überprüfen und die Karten sperren zu können, bräuchten sie die EC-Karte und den dazugehörigen PIN. Ein Mitarbeiter würde vorbeikommen, die Karte in Empfang nehmen und nach Überprüfung zurückbringen.

Um die Karte entgegen zunehmen erschien gegen 10:55 Uhr ein 175 cm großer Mann, der zusätzlich als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren, leichtem Bart, südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird und eine dunkle Hose getragen haben soll, bei der ersten Dame auf der Humboldtstraße. Etwa anderthalb Stunden später erschien eine etwa 30-jährige männliche Person, welche mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzen zurückgegelten Haaren und beigem Pullover beschrieben wird bei dem zweiten Opfer auf dem Brühler Weg.

Beide Male händigten die Damen die Karten aus und übermittelten den dazugehörigen PIN. Mit diesem ausgestattet konnten die Betrüger offenbar Abbuchungen von den Konten der Damen tätigen. Erst im späteren Verlauf des Tages bemerkten beide den Betrug und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Diese hat jetzt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Abholern geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Zusätzlich weist die Polizei daraufhin, dass Bankmitarbeiter, Mitarbeiter der Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte am Telefon niemals persönliche Daten zu Bankkonten und PIN erfragen.

Informieren Sie sich zum Thema Betrug auch auf den Internetseiten der Polizei https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. Seien Sie schlauer als die Ganoven und fallen nicht auf deren Machenschaften rein. (-14011)

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