Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Mobilfunkmast

Unterloquitz (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 26.02.26, auf Freitag, den 27.02.26, beschädigten Unbekannte eine Mobilfunkanlage nahe Unterloquitz. Es entstand hoher Sachschaden. Der betreffende Funkmast steht westlich der Ortslage und unmittelbar neben der Bundesstraße 85, etwa in Höhe des Abzweigs Döhlen. Wer hat in jener Nacht etwas beobachtet, etwa Personenbewegung auf oder neben der Bundesstraße? Hinweise werden an die KPI Saalfeld, Tel.:03672/417-1464 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren