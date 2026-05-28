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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Unfall in Pomona

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai, hat sich kurz nach 9 Uhr an der Straße Am Baldhof in Neuss ein Unfall ereignet. Ein 67-Jähriger verlor offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte drei geparkte Fahrzeuge und prallte schließlich gegen eine Laterne. Möglicher Grund für den Unfall könnte ein medizinischer Notfall des Fahrzeugführers sein. Anwohner und Passanten leisten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte couragiert erste Hilfe. Der 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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