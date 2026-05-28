Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Mittwoch (27.05.), gegen 12:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Elfgener Dorfstraße schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 51 Jahre alte Frau aus Köln war mit ihrem Fahrrad vom Fürther Berg kommend in Richtung Elfgener Dorfstraße unterwegs. An der Einmündung zur Elfgener Dorfstraße kollidierte sie mit einem von rechts kommenden Ford Transit, der von einem 78 Jahre alten Mann aus Linnich gefahren wurde.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Fahrzeugführer den asphaltierten und nur für den Land- und Forstwirtschaftsverkehr freigegebenen Feldweg berechtigt in Richtung Gustorf befahren. Er und sein 31 Jahre alter Beifahrer aus Linnich blieben unverletzt.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen der Radfahrerin kam bei der Verkehrsunfallaufnahme auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam zum Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen hat zwischenzeitlich das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich übernommen. (-14014)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell