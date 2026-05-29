Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin wird bei Kollision schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Freitagvormittag (29.05.) gegen 09:15 Uhr wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Wevelinghovener Straße/Am Böhnerfeld schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 49 Jahre alte Frau aus Ratingen war mit ihrem Seat Ibiza auf der Wevelinghovener Straße in Richtung Grevenbroicher Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Am Böhnerfeld kollidierte ihr Wagen mit einem Mercedes GLE, der von einem 52 Jahre alten Mann aus Ratingen gesteuert wurde.

Ob der Ratinger auf Höhe der Unfallstelle gewendet hat oder ob er von dem Feldweg auf die Wevelinghovener Straße aufgefahren ist und die Vorfahrt der Frau missachtet hat, konnte bislang nicht geklärt werden. Er verletzte sich bei der Kollision leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die beiden unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geborgen. Während der Unfallaufnahme war die Wevelinghovener Straße zwischen der L 361 und der Auffahrt zur Grevenbroicher Straße gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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