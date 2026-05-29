Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Möglichkeit zur Fahrradcodierung

Neuss (ots)

Am Sonntagnachmittag (31.05.) haben Radler und Biker in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr die Möglichkeit, ihr Fahrrad oder Pedelec von der Bezirksbeamtin Ira Klug codieren zu lassen.

Die Codierung erfolgt am Tag der offenen Tür der Feuerwehr Neuss-Holzheim. Anschrift: Gell'sche Straße 98 - 100, 41472 Neuss.

Mitzubringen sind ein Eigentumsnachweis und ein Personalausweis oder Reisepass, bei Minderjährigen auch eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten.

Rad- und Pedelecfahrer die unserer Kollegin die Arbeit erleichtern möchten, können das "Datenblatt zur Fahrradcodierung" vorab auf unserer Internetseite unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss herunterladen und ausfüllen.

Hinweis: Eine Codierung bei uns ist nur möglich, wenn Sie Ihren gemeldeten Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss haben. Andernfalls wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeibehörde.

Warum soll ich mein Fahrrad oder Pedelec überhaupt codieren lassen?

Über eine einmalig vergebene Nummer auf einem speziellen Codier-Aufkleber kann die Polizei gestohlene oder aufgefundene Drahtesel wieder dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen.

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