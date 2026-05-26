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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 8-Jährige von Auto erfasst

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 22. Mai, ist es auf der Straße Am Ringerberg in Waldhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Ein 28-jähriger Autofahrer war dort gegen 12.50 Uhr in Richtung Roermonder Straße unterwegs, als das Mädchen ersten Erkenntnissen zufolge zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße lief und von dem Auto erfasst wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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