POL-MG: 8-Jährige von Auto erfasst
Mönchengladbach (ots)
Am Freitag, 22. Mai, ist es auf der Straße Am Ringerberg in Waldhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.
Ein 28-jähriger Autofahrer war dort gegen 12.50 Uhr in Richtung Roermonder Straße unterwegs, als das Mädchen ersten Erkenntnissen zufolge zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße lief und von dem Auto erfasst wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. (sts)
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