PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Flucht am Nordpark: Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 22. Mai, ist es gegen 13.30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Nordpark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 38-Jährige in ihrem Auto auf dem Supermarkt-Parkplatz und wartete an der Ausfahrt, um von diesem herunterfahren zu können. Gleichzeitig fuhr der bislang unbekannte Radfahrer auf den Parkplatz und kollidierte dabei mit dem Auto der 38-Jährigen. Hierdurch verletzte er sich leicht. Die Autofahrerin sprach den verletzten Radfahrer an. Er gab ihr gegenüber an, dass man keine Polizei benötige und entfernte sich bevor es zu einem Personalienaustausch kam.

Der flüchtige Radfahrer wird als männlich, etwa 1,85 Meter groß, circa 60 Jahre alt und mit schlanker Statur und grauen kurzen Haaren beschrieben. Er trug nach bisherigen Erkenntnissen eine Brille, ein rot-weißes Karohemd und blaue Jeans. Nach Angaben der Autofahrerin transportierte er ein großes Paket auf seinem Fahrrad.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Radfahrers machen können, sowie den Radfahrer selbst, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 12:30

    POL-MG: E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montagabend, 25. Mai, kam es an der Mülgaustraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem ein 14-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 19.45 Uhr zwei junge Männer mit E-Scootern den gemeinsamen Geh- und Radweg der Mülgaustraße in Richtung Schlachthofstraße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor einer ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:52

    POL-MG: Polizei sucht Zeugen | 21-Jährige in Holt ausgeraubt

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Straße Engelsholt am Pongser Feld ist eine 21-jährige Frau am gestrigen Montag, 25. Mai, von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Die Frau machte eigenen Angaben zufolge gegen 10.10 Uhr einen Spaziergang mit dem Hund einer Freundin, als sie auf dem Feldweg in Richtung Kirchweg auf einen ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 19:27

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 25.05.2026, kam es um 14:22 Uhr in Mönchengladbach auf der Roermonder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 72-jähriger befuhr mit seinem E-Bike die Roermonder Straße in Richtung Stationsweg. Er beabsichtigte von der Fahrbahn auf den Radweg zu wechseln, gerät aufgrund eines Höhenunterschiedes zwischen Geh- und Radweg ins Schleudern und stürzt zu Boden. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren