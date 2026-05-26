Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Flucht am Nordpark: Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 22. Mai, ist es gegen 13.30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Nordpark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 38-Jährige in ihrem Auto auf dem Supermarkt-Parkplatz und wartete an der Ausfahrt, um von diesem herunterfahren zu können. Gleichzeitig fuhr der bislang unbekannte Radfahrer auf den Parkplatz und kollidierte dabei mit dem Auto der 38-Jährigen. Hierdurch verletzte er sich leicht. Die Autofahrerin sprach den verletzten Radfahrer an. Er gab ihr gegenüber an, dass man keine Polizei benötige und entfernte sich bevor es zu einem Personalienaustausch kam.

Der flüchtige Radfahrer wird als männlich, etwa 1,85 Meter groß, circa 60 Jahre alt und mit schlanker Statur und grauen kurzen Haaren beschrieben. Er trug nach bisherigen Erkenntnissen eine Brille, ein rot-weißes Karohemd und blaue Jeans. Nach Angaben der Autofahrerin transportierte er ein großes Paket auf seinem Fahrrad.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Radfahrers machen können, sowie den Radfahrer selbst, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

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