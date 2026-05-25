Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 25.05.2026, kam es um 14:22 Uhr in Mönchengladbach auf der Roermonder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 72-jähriger befuhr mit seinem E-Bike die Roermonder Straße in Richtung Stationsweg. Er beabsichtigte von der Fahrbahn auf den Radweg zu wechseln, gerät aufgrund eines Höhenunterschiedes zwischen Geh- und Radweg ins Schleudern und stürzt zu Boden. Durch den Unfall zog er sich eine Fraktur am Arm sowie eine Verletzung am Kopf zu, welche durch hinzugerufene Rettungskräfte der Feuerwehr Mönchengladbach vor Ort behandelt werden mussten. Im Anschluss wurde der Fahrradfahrer, der zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Sicherheitshelm trug, mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo er aufgrund seiner Verletzungen stationär verbleibt.

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