Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-Jährige bei Unfallflucht in Wickrath verletzt: Fahrer eines grauen Mercedes gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Mercedes, der am Donnerstag, 21. Mai, um circa 13.45 Uhr in einen Unfall auf dem Neukircher Weg in Wickrath verwickelt war.

Eine 14-jährige E-Bike-Fahrerin war auf dem Neukircher Weg in Richtung Schloss Wickrath unterwegs, als ihr der Mercedes des Mannes entgegenkam. Die 14-Jährige versuchte nach eigenen Angaben auf eine Schotterfläche auszuweichen, dennoch habe sie der Außenspeigel des Autos touchiert. Daraufhin sei sie gestürzt. Das Mädchen verletzte sich bei dem Sturz leicht. Auch das Fahrrad wurde beschädigt.

Der Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung der Straße Wetschewell weiter. Die Polizei sucht den Fahrer des grauen Mercedes. Es soll sich um ein neueres Modell mit länglicher Karosserie handeln.

Der Fahrer selbst oder Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

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