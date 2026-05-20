Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 15-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 19. Mai, hat ein Streifenteam gegen 12.30 Uhr auf der Limitenstraße ein Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen bemerkt. Die Polizeibeamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, die dieser jedoch missachtete und seine Fahrt fortsetzte. Während der anschließenden Flucht fuhr der Rollerfahrer über mehrere rote Ampeln und kollidierte schließlich in Höhe des Berliner Platzes mit einem schwarzen Auto. Nach dem Sturz flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Fliethstraße.

Weitere Einsatzkräfte trafen den unverletzten 15-jährigen Rollerfahrer kurze Zeit später an. Im Helmfach des Rollers fanden die Beamten ein gestohlenes Kennzeichen. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei stellte den Roller sowie das gestohlene Kennzeichen sicher. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem schwarzen Auto oder dessen Fahrerin beziehungsweise Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

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