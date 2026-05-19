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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gestohlenes Motorrad und Drogen sichergestellt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 18. Mai, stellte ein Streifenteam einen Motorradfahrer fest, der über eine rote Ampel an der Lüpertzender Straße fuhr. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Während der Flucht fuhr der Motorradfahrer über weitere rote Ampeln. Nach Zeugenangaben fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit.

Der 35-jährige Fahrer konnte schließlich an der Pferdmengesstraße durch das Streifenteam gestellt werden. Die Polizei fand bei ihm diverse Betäubungsmittel sowie eine Feinwaage. Wie sich außerdem während der Ermittlungen herausstellte, war das Motorrad als gestohlen gemeldet worden. Entsprechend stellten die Einsatzkräfte dieses sicher.

Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin eine Ärztin ihm kurz darauf auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnahm. Gegen den 35-Jährigen schrieben die Beamten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahl von Kraftfahrzeugen, Handeltreiben mit Betäubungsmittel sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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