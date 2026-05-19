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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht | Radfahrerin nach Unfall mit Bus leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am gestrigen Montag, 18. Mai, einen Unfall zwischen einem Bus und einer Radfahrerin in der Gladbacher Innenstadt beobachtet haben.

Eine 29-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Goebenstraße in Richtung Rathenaustraße unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Bismarckstraße von einem Linienbus überholt wurde. Im Vorbeifahren habe dieser sie laut eigener Aussage mit der hinteren rechten Ecke touchiert. Dadurch sei die 29-Jährige gestürzt und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Bus habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. dem beteiligten Bus geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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