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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooterfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai, gegen 13.30 Uhr ist es auf der Linienstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein E-Scooterfahrer verletzte sich dabei schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 37-jährige Autofahrerin in die Einmündung auf der Carl-Diem-Straße. Der 18-jährige E-Scooterfahrer kreuzte vom Gehweg aus die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit dem Auto und verletzte sich schwer. Die Rettungswagenbesatzung brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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