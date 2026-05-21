Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche | 32-Jährige von E-Scooterfahrer ausgeraubt

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 20. Mai, ist es im Bereich des Gotzweges in Geistenbeck zu einem Raubdelikt gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Eine 32-jährige Fußgängerin war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 19.45 Uhr vom Bahnhof Rheydt auf dem Weg nach Hause. Als sie den Grünstreifen hinter der Taunusstraße und dem Gotzweg passierte, habe sie einem E-Scooter-Fahrer Platz machen wollen, als dieser laut Aussage der 32-Jährigen anhielt und zu ihr ging. Daraufhin habe er ihr den Mund zugehalten, sie gewürgt, geschlagen und ihr den Schmuck vom Hals gerissen. Schließlich habe sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung entfernt.

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt: Er sei circa 20 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig und habe einen blauen Pullover sowie eine schwarze Lederjacke getragen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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