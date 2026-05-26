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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen | 21-Jährige in Holt ausgeraubt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Straße Engelsholt am Pongser Feld ist eine 21-jährige Frau am gestrigen Montag, 25. Mai, von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Die Frau machte eigenen Angaben zufolge gegen 10.10 Uhr einen Spaziergang mit dem Hund einer Freundin, als sie auf dem Feldweg in Richtung Kirchweg auf einen unbekannten Mann auf einer Parkbank traf. Der Tatverdächtige habe sie erst gemustert, sei dann aufgestanden und habe sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe er sie zu Boden gerissen und ihr ihren Schmuck vom Hals gerissen, bevor er in unbekannte Richtung geflüchtet sei.

Die 21-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: Er ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, athletisch gebaut und hat schwarze kurze Haare. Er trug ein bordeaux-rotes T-Shirt sowie eine kurze Hose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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