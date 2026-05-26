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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 25. Mai, kam es an der Mülgaustraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem ein 14-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 19.45 Uhr zwei junge Männer mit E-Scootern den gemeinsamen Geh- und Radweg der Mülgaustraße in Richtung Schlachthofstraße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor einer der beiden, ein 14-Jähriger, die Kontrolle über seinen E-Scooter.

Nach Zeugenangaben versuchte der Jugendliche, eine Fußgängerin zu umfahren. Hierbei sei er ins Schleudern geraten und gegen eine dort befindliche Litfaßsäule gefahren. Vor Ort behandelte ihn ein Rettungswagenteam der Feuerwehr. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Vor Ort erschien ein Unfallaufnahmeteam aus Köln.

Die Zeugin, die sich möglicherweise zu Fuß im Bereich der Unfallstelle befand, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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