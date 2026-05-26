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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall nach Bremsmanöver eines Linienbusses - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 22. Mai, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Vorster Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast eines Linienbusses leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Busfahrer ein abruptes Bremsmanöver durch. Hierdurch verletzte sich im Bus eine 45-Jährige leicht. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang mchen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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