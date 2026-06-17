Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 80-Jährige stirbt bei Fahrradunfall

Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Eine 80 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (17.6.) tödlich verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Unfall zwischen zwei Radfahrenden auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Rüsselsheimer Straße, im Bereich des Staudenrings, informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Radfahrer den Weg von der Rüsselsheimer Straße kommend. Die 80-Jährige kam aus der Unterführung aus der entgegengesetzten Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Beteiligten, woraufhin die Frau stürzte.

Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Zudem fertigte ein Polizeihubschrauber Luftaufnahmen der Unfallstelle an.

Die Polizei in Kelsterbach hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.

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