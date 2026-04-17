Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Die Bundespolizei im Norden feiert 75 Jahre und bietet an zwei Tagen im Mai spannende Einblicke

Bad Bramstedt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung zu den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Bundespolizei

[Lübeck / Bad Bramstedt] Am 16. März 1951 und damit vor 75 Jahren wurde mit dem "Gesetz über den Bundesgrenzschutz" der Grundstein für die heutige Bundespolizei gelegt. Bereits zwei Monate später bezogen die ersten 1.800 Freiwilligen die "Dr.-Robert-Lehr-Kaserne" in der Ratzeburger Landstraße in Lübeck. Die Hansestadt gilt seither als Wiege der Bundespolizei.

Heute befindet sich auf dem Gelände die Bundespolizeiakademie. Seit 1964 ist die Bundespolizei mit weiteren Standorten im Norden vertreten. Zunächst mit dem Grenzschutzkommando Küste in Bad Bramstedt und dem maritimen Grenzschutz in Neustadt/Holstein. Aus dem Grenzschutzkommando und dem maritimen Grenzschutz wurde schließlich eine Bundespolizeidirektion, die heute für Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Nord- und Ostsee zuständig ist und auf dem Raaberg in Bad Bramstedt ihren Sitz hat.

Anlässlich des Jubiläums lädt die Bundespolizei im Norden zu einem besonderen Wochenende ein: Unter dem Motto "(D)ein Wochenende mit der Bundespolizei" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Behörde erlebbar macht.

Samstag, 30. Mai 2026

Bundespolizei hautnah erleben - Tag der offenen Tür in der Bundespolizeiakademie

Ein Tag für die ganze Familie

Die Bundespolizeiakademie in Lübeck öffnet am 30. Mai von 10:00 bis 17:00 Uhr in der Ratzeburger Landstraße ihre Tore für die Öffentlichkeit. Unter dem Motto "Bundespolizei - früher, heute, werde Teil der Zukunft" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein erlebnisreicher Tag mit spannenden Einblicken in Ausbildung, Studium und Einsatzvielfalt der Bundespolizei.

Im Mittelpunkt des Tages steht die Karriere bei der Bundespolizei: Wer sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei interessiert, kann vor Ort nicht nur Informationen sammeln, sondern auch selbst aktiv werden. Teile des Auswahlverfahrens können nicht nur ausprobiert, sondern absolviert werden. Eine ideale Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten zu testen und einen realistischen Eindruck von den Anforderungen zu gewinnen und vielleicht die ersten Schritte in Richtung Bundespolizei zu absolvieren. Zudem stehen Auszubildende und Studierende für persönliche Gespräche bereit und geben authentische Einblicke in ihren Alltag.

Wie vielseitig die Arbeit der Bundespolizei ist, zeigen zahlreiche Vorführungen und Präsentationen: Einsatzkräfte der GSG 9 demonstrieren ihr Können - unter anderem mit spektakulären Absprüngen aus einem Hubschrauber. Ein Infostand der GSG 9 bietet zusätzliche Informationen zur Arbeit der Spezialeinheit. Darüber hinaus präsentieren sich unter anderem die Reiterstaffel, Diensthundeführer, Entschärfer, Taucher sowie Kräfte des Personenschutzes Ausland.

Auch ein Blick in die Vergangenheit und die Zukunft der Bundespolizei ist möglich: Das Museum der Bundespolizei öffnet seine Türen, während moderne Technik und Ausrüstung die aktuellen Fähigkeiten der Behörde veranschaulichen. Neben den ersten Polizeihubschraubern und Wasserwerfern, gibt es vor Ort die aktuellen Modelle zu bestaunen.

Olympiasieger geben Autogramme, zeigen ihre Sportgeräte und geben einen Einblick in die Spitzensportförderung bei der Bundespolizei.

Familien sind ausdrücklich willkommen. Während sich Eltern umfassend informieren können, erwartet die jüngeren Gäste ein Kinderland mit zahlreichen Mitmachangeboten.

Die Bundespolizeiakademie lädt alle Interessierten ein, die Bundespolizei aus nächster Nähe zu erleben und vielleicht selbst den ersten Schritt in Richtung Zukunft bei der Bundespolizei zu machen.

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Sonntag, 31. Mai 2026

Großes Bürgerfest in Schlagsdorf

Am Sonntag, dem 31. Mai, lädt die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gemeinsam mit der Gemeinde Schlagsdorf und dem "Grenzhus" von 10:00 bis 18:00 Uhr zu einem großen Bürgerfest ein. Unterstützt wird die Veranstaltung durch den NDR Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Es präsentieren sich die neun Inspektionen der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt aus Pasewalk, Stralsund, Warnemünde, Rostock, Neustadt i. Holstein, Kiel, Flensburg und Cuxhaven.

Darüber hinaus geben Spezialkräfte, die Bereitschaftspolizei, die Fliegerstaffel sowie die Diensthundeführer, der Entschärfungsdienst und die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit Einblicke in ihre Arbeit, zeigen Ausstattung, Einsatzmittel und Fähigkeiten der Bundespolizei im Einsatz. Zu sehen und zum Anfassen gibt es einen Polizeihubschrauber und Spezialfahrzeuge aber auch historisches aus dem Bundespolizeimuseum. Zum Mitmachen für Groß und Klein wird an den zahlreichen Ständen eingeladen.

Das NDR-Moderatoren-Duo Frauke Rauner (Nordmagazin) und Julian Krafftzig (Schleswig-Holstein Magazin) führen von einer Bühne und aus dem Publikum heraus durch die Veranstaltung. Für musikalische Unterhaltung sorgen Rock- und Popbesetzungen sowie Blasmusik des Bundespolizeiorchesters Berlin. Gespräche mit Organisatoren, Zeitzeugen und Fachleuten informieren und unterhalten die Besucher.

Das "Grenzhus" präsentiert eine neue Ausstellung, während der Bundespolizeipfarrer zu einem Gottesdienst in die Schlagsdorfer Kirche einlädt. Historische Fahrzeuge des Bundesgrenzschutzes aus Ost und West sowie Vorführungen der beteiligten Organisationen runden das dynamische Programm ab.

Die Gemeinde Schlagsdorf liegt unmittelbar an der Landes- sowie ehemaligen innerdeutschen Grenze von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und verbindet damit die beiden Bundesländer der Direktion Bad Bramstedt und stellt die gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Fokus.

Die Bundespolizei freut sich gemeinsam mit ihren Partnern auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und ein erlebnisreiches Wochenende.

Die Bundespolizeiakademie ist die zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung der Bundespolizei und als Einstellungsbehörde zuständig für die Personalgewinnung. Zur Bundespolizeiakademie gehören sieben Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentren. Diese befinden sich in Neustrelitz, Walsrode, Swisttal, Diez, Eschwege, Oerlenbach und Bamberg. Hinzu kommen die beiden Bundespolizeiausbildungsstätten Rotenburg an der Fulda und Bielefeld, die Bundespolizeisportschulen Bad Endorf und Kienbaum sowie das Bundespolizeitrainingszentrum Kührointhaus in den Berchtesgadener Alpen. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ist heute mit ca. 2700 Beschäftigten im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zuständig, schützt die maritime kritische Infrastruktur und sorgt für Sicherheit auf Nord- und Ostsee. Sie schützt die Landgrenzen zur Dänemark und Polen, 888 Kilometer Seegrenze und steht für Sicherheit auf Bahnanlagen und in Zügen. Sicherheit seit 1951 heißt auch 75 Jahre voller Wandel für eine Organisation, die eng mit den historischen und politischen Ereignissen verbunden ist und bleibt.

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