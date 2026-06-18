Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Polizei nimmt stark alkoholisierten 30-Jährigen fest

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (17.6.) nahmen Polizeikräfte einen stark alkoholisierten Mann fest, der zuvor Passanten im Bereich einer Unterführung in der Bahnhofstraße mit einem Messer bedroht haben soll.

Gegen 21.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten den Vorfall. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Ortsmitte, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeistreifen in der Heppenheimer Straße festgenommen werden. Bei der Festnahme setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein.

Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab einen Wert von 3,23 Promille. Das von Zeugen beschriebene Messer konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, in dem er sich nun strafrechtlich verantworten muss.

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