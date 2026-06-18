PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Polizei nimmt stark alkoholisierten 30-Jährigen fest

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (17.6.) nahmen Polizeikräfte einen stark alkoholisierten Mann fest, der zuvor Passanten im Bereich einer Unterführung in der Bahnhofstraße mit einem Messer bedroht haben soll.

Gegen 21.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten den Vorfall. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Ortsmitte, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeistreifen in der Heppenheimer Straße festgenommen werden. Bei der Festnahme setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein.

Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab einen Wert von 3,23 Promille. Das von Zeugen beschriebene Messer konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, in dem er sich nun strafrechtlich verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 15:51

    POL-DA: Kelsterbach: 80-Jährige stirbt bei Fahrradunfall / Polizei sucht Zeugen

    Kelsterbach (ots) - Eine 80 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (17.6.) tödlich verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Unfall zwischen zwei Radfahrenden auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Rüsselsheimer Straße, im Bereich des Staudenrings, informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 10:14

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Heppenheim gesucht.

    Heppenheim (ots) - Zwischen Sonntag (14.06.2026) gegen 21:00 Uhr und Montag (15.06.2026) gegen 08:30 Uhr ereignete sich in Heppenheim in der Vala-Lamberger Straße in Höhe der Hausnr. 24 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken einen am Straßenrand abgestellten silberner Ford Focus. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren