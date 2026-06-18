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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: 33-Jähriger bei Unfall mit E-Roller schwer verletzt

Gernsheim (ots)

Am Mittwochabend (17.6.) ereignete sich gegen 18 Uhr ein Unfall, bei welchem ein 33-jähriger Fahrer eines E-Rollers schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Mann mit seinem Roller die B 426 überqueren und kollidierte hierbei mit einem 37-Jährigen, welcher mit seinem BMW die Bundesstraße befuhr.

Der Rollerfahrer wurde infolge des Zusammenstoßes schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Für die Dauer der Maßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/93430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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