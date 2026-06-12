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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 24-Jähriger aus Friedberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Giessen (ots)
Friedberg: 24-Jähriger aus Friedberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Seit Dienstag, 09.06.2026 wird der 24-jährige Phillip Lehnert vermisst.
Herr Lehnert ist circa 190 cm groß, hat eine normale Statur und dunkelblonde Haare, die meist verstrubbelt sind. Auffällig ist eine Narbe am linken Unterarm. Bekleidet ist er mit einem dunkelgrünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Nike-Schlappen.
Zuletzt gesehen wurde Herr Lehnert in der Nacht zu Dienstag (09.06.2026) gegen 00:20 Uhr in der Johann-Peter-Schäfer-Straße in Friedberg.
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 601-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
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