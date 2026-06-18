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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drogenfahrt und Kokain- und Heroinbesitz/ 35-Jährige muss sich strafrechtlich verantworten

Darmstadt (ots)

Eine 35-jährige Frau muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend (17.06.) in mehreren Strafverfahren verantworten. Sie steht im Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel einen E-Scooter geführt zu haben.

Die Frau wurde gegen 21:10 Uhr in der Bismarckstraße von einer Streife des 1. Polizeireviers kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle gab sie an, am selben Tag Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden bei der 35-Jährigen Kokain und Heroin sichergestellt. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort erfolgten die weiteren polizeilichen Maßnahmen, darunter auch eine angeordnete Blutentnahme.

Sie wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel und des Besitzes und Erwerbes von Heroin und Kokain verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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