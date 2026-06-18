Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien auf Gehweg

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Sachbeschädigung im Bereich einer Fußgängerunterführung in der Alzeyer Straße hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen (17.6.) wurde die Schmiererei entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschmierten bislang unbekannte Täter einen Gehweg mit drei Hakenkreuzen in blauer und weißer Farbe. Wann genau die Mauer verunstaltet wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim polizeilichen Staatsschutz zu melden.

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