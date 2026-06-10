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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher bricht in Autohaus ein

Dormagen (ots)

Einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Dormagen haben Polizeibeamte am Mittwoch (10.06.), gegen 04:15 Uhr, in einem Autohaus an der Bismarckstraße in Nievenheim gestellt. Der junge Mann hatte zuvor mit einer Schaufel die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und war in den Verkaufsraum eingestiegen.

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber waren schnell zur Stelle. Ein Anwohner der durch Geräusche auf die Situation aufmerksam geworden war, hatte den Notruf gewählt. Bei einer Durchsuchung des Verkaufsraums, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, fanden die Beamten den Jugendlichen hinter einem Auto liegend. Bei seiner Ingewahrsamnahme verlor er Ein- und Zwei-Euro-Münzen, die er nach ersten Erkenntnissen zuvor im Kassenbereich gestohlen hatte.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 17-Jährige an seine Mutter übergeben. Er muss sich nun in einem Jugendstrafverfahren verantworten.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 24 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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