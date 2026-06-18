Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Dieb erbeutet Geld und Portemonnaie

Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Ein Krimineller hatte am Mittwochabend (17.6.) nichts Gutes im Sinn. Gegen 17.20 Uhr betrat er ein Geschäft in der Kaiserstraße und fragte zunächst nach einer Preisliste. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Täter Bargeld aus der Kasse sowie das Portemonnaie einer Mitarbeiterin zu entwenden. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einem beigefarbenen Longsleeve, einer schwarzen Hose sowie weißen Schuhen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (K42) unter der Telefonnummer 06252/706-0 Kontakt aufzunehmen.

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