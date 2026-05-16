Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:55 Uhr wurde wurde ein 47-jähriger Mann aus Speyer in der Ludwigsstraße, aufgrund seiner Fahrweise, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch von ihm ausgehend feststellen. Anschließend wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können Reaktionsfähigkeiten und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

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