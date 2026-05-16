Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Speyer (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026 wurde ein 39-jähriger Mann um 16:15 Uhr in der Wormser Landstraße in Speyer, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Fahrer darüber hinaus drogentypische Auffallerscheinungen. Dem 39-jährigen Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. Darüber hinaus droht dem Mann durch die Führerscheinstelle eine Sperre zum zukünftigen Erlangen der Fahrerlaubnis. Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können Reaktionsfähigkeiten und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

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