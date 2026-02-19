Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Evastraße - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12. Februar 2026, 13:30 Uhr und dem 16. Februar 2026, 10:30 Uhr, kam es in der Evastraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Beteiligter touchierte im genannten Zeitraum auf bislang unbekannte Art und Weise einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Ford Transit Custom.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell