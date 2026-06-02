Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betrunkener Fahrer eines Krankenfahrstuhls beleidigt Polizeibeamte (0135511/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend (01.06.2026) gegen 20:55 Uhr einen 53-jährigen Mann im Bereich Am Kleinen Teich. Dieser war zuvor mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl deutlich schneller als zulässig und ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf THC.

Nachdem dem Mann die weiteren polizeilichen Maßnahmen eröffnet worden waren, beleidigte er die agierenden Beamten mehrfach. Darüber hinaus warf er einen mit Urin gefüllten Behälter in Richtung der Einsatzkräfte. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen den 53-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt. (DL)

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