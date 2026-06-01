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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit Motorrad (0133999/2026)

Altenburg (ots)

Göllnitz. Am 30. Mai kollidierten auf der L1361 ein VW Golf und eine Harley-Davidson. Der 38-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur ins Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit; der Schaden beläuft sich auf etwa 24.500 Euro. Ursache war ein Abbiegevorgang des Pkw während des Überholvorgangs durch das Motorrad. Die Polizei Altenburger Land hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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