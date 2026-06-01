LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit Motorrad (0133999/2026)
Altenburg (ots)
Göllnitz. Am 30. Mai kollidierten auf der L1361 ein VW Golf und eine Harley-Davidson. Der 38-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur ins Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit; der Schaden beläuft sich auf etwa 24.500 Euro. Ursache war ein Abbiegevorgang des Pkw während des Überholvorgangs durch das Motorrad. Die Polizei Altenburger Land hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)
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