LPI-G: (LK ABG) Brand in leerstehendem Gebäude (0134142/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 31. Mai entzündeten Unbekannte in einem leerstehenden Gebäude in der Elie-Wiesel-Straße Unrat, eine Matratze und ein Bett. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (DL)
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