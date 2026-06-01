Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Brand auf Balkon (0132997/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Nachmittag des 29. Mai geriet auf einem Balkon in der Franz-Mehring-Straße eine Plastikdose in Brand. Dabei wurden der Balkonboden und die Hausfassade beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es bestand keine Gefahr für Personen. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (DL)

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