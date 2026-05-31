LPI-G: (LK Altenburger Land) Angetrunken am Steuer
Altenburger Land (ots)
Schmölln: Am 31.05.2026 führten Beamte der PI Altenburger Land in der Altenburger Straße eine Verkehrskontrolle durch und stellten dabei einen 30-Jährigen BMW-Fahrer fest, der angetrunken am Steuer seines Wagens saß. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell