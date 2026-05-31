Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Altenburger Land) Tierkadaver gefunden

Altenburger Land (ots)

Schmölln: Am 30.05.2026 machte eine Bürgerin aus Schmölln in den Nachmittagsstunden eine ungewöhnliche Entdeckung. Sie fand während eines Spaziergangs in einem Waldstück am Ziegengraben eine tote Boa constrictor und informierte die Behörden. Da der Verfall des Kadavers bereits erheblich fortgeschritten war, erfolgte nach Absprache mit dem Veterinäramt die sachgerechte Entsorgung.

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