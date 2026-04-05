Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Missglücktes Wendemanöver in Lebach - Landsweiler

Lebach (ots)

Am Abend des Ostersamstags versuchte ein betrunkener Fahrzeugführer, im Vorgarten eines Wohnanwesens in Lebach - Landsweiler mit seinem PKW zu wenden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung gelang es der männlichen Person jedoch nicht, das Wendemanöver erfolgreich zu beenden. Als der Fahrer durch die Hauseigentümer auf sein kurioses Fahrmanöver angesprochen wurde, setzte dieser seine Fahrt in die ursprüngliche Fahrtrichtung fort, und kam wenige Meter weiter mit seinem PKW auf einer Mauer zum Stehen. Anschließend stieg er aus seinem Fahrzeug aus und fiel wenige Meter neben seinem PKW eine ca. drei Meter hohe Böschung hinab. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu, er musste durch die Einsatzkräfte geborgen und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gegen den 67-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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