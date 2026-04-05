PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Missglücktes Wendemanöver in Lebach - Landsweiler

Lebach (ots)

Am Abend des Ostersamstags versuchte ein betrunkener Fahrzeugführer, im Vorgarten eines Wohnanwesens in Lebach - Landsweiler mit seinem PKW zu wenden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung gelang es der männlichen Person jedoch nicht, das Wendemanöver erfolgreich zu beenden. Als der Fahrer durch die Hauseigentümer auf sein kurioses Fahrmanöver angesprochen wurde, setzte dieser seine Fahrt in die ursprüngliche Fahrtrichtung fort, und kam wenige Meter weiter mit seinem PKW auf einer Mauer zum Stehen. Anschließend stieg er aus seinem Fahrzeug aus und fiel wenige Meter neben seinem PKW eine ca. drei Meter hohe Böschung hinab. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu, er musste durch die Einsatzkräfte geborgen und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gegen den 67-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 14:29

    POL-Lebach: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Lebach

    Lebach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wollte eine männliche Person offensichtlich in ein Ladenlokal in der Straße "Am Bahnhof" in Lebach einbrechen. Hierzu warf der Täter mehrere Steine gegen eine Schaufensterscheibe des Geschäftes. Durch die Lärmentwicklung wurden jedoch Zeugen auf das Geschehen aufmerksam und informierten sofort die Polizei. Die Beamten nahmen unverzüglich die Verfolgung des Täters auf und ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 06:06

    POL-Lebach: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

    Heusweiler (ots) - Am Ostersonntag, den 05.04.2026, gegen 00:40 Uhr, wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Trierer Straße in Heusweiler informiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ermittelt werden, dass ein 23-jähriger Mann aus Heusweiler mit seinem BMW die Trierer Straße in Rtg. Lebach befuhr. In Höhe der Einmündung zur Saarlouiser Straße ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 02:45

    POL-Lebach: Alkoholisierter Autofahrer stürzt zu Fuß Abhang hinunter

    Lebach-Landsweiler (ots) - Am Ostersamstag, den 04.04.2026 kam es gegen 21:15 Uhr im Lebacher Ortsteil Landsweiler in der Dornheckstraße zu einem unbedachten Wendemanöver. Ein 67-jähriger Mann aus Eppelborn-Bubach versuchte mit seinem grauen Seat Leon im Vorgarten eines Anwesens zu wenden. Dabei wurde er von der Hauseigentümerin angesprochen, die eine starke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren