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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Altenburger Land) 2 Verletzte bei Verkehrsunfall (0132856/2026)

Altenburger Land (ots)

Lucka: Am 29.05.2026 ereignete sich gegen 09:50 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 69-jährige befuhr mit ihren Mitsubishi die Clara-Zetkin-Straße aus Richtung Friedrich-Engels-Straße in Richtung Bischofsweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Kindertagesstätte nach links zunächst auf den Gegenfahrstreifen. Hier kollidierte sie mit der ihr entgegenkommenden 63-jährigen Hyundai-Fahrerin und fuhr in der Folge über den Grünstreifen und angrenzenden Gehweg bis sie schließlich an der Wand eines Nebengelasses der Kindertagesstätte zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführerinnen wurde verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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