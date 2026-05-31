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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brandstiftung an Mehrfamilienhaus (0132685/2026)

Gera (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Müllabfuhr eine Rauchsäule an einem Mehrfamilienhaus im Geraer Ortsteil Kleinfalke und informierte die Polizei sowie Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten bei Eintreffen einen brennenden Holzstapel vor dem Haus wahrnehmen. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass ein komplettes Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden konnte. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Jedoch entstand an der Hausfassade ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Gera leitete ein Verfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung ein und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter Angabe der Bezugsnummer telefonisch (0365/8234-1465) bei der Kripo Gera zu melden. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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