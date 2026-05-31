LPI-G: (LK GRZ) Betrunkener Radfahrer (0133366/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Beamte der PI Greiz stellten am Freitag gegen 22:30 Uhr in Triebes einen betrunkenen 62-jährigen Radfahrer fest. Der Mann befuhr mit seinem Rad die Hauptstraße mit 2,06 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. <OK>
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