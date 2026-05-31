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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Laute Musik führt zu Strafanzeige (0133954/2026)

Gera (ots)

Am Samstagabend fühlten sich mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhaus im Geraer Stadtteil Pforten durch laute Musik in ihrer Ruhe gestört und informierten daher den Inspektionsdienst Gera. Bei Eintreffen konnten die Beamten die sehr laute Musik ebenfalls wahrnehmen. Nach Rücksprache mit diversen Bewohnern wurde bekannt, dass auch Lieder mit verfassungsfeindlichen Parolen abgespielt wurden. In einem Hinterhof konnte die Polizei mehrere Personen antreffen. Hierbei konnte auch der Ruhestörer festgestellt werden. Dem 34-jährigen Geraer wurde untersagt, weitere Musik mit verfassungsfeindlichen Inhalten abzuspielen. Weiterhin erwartet den Herren nun ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Im Verlauf des Abends kam es zu keinen weiteren Vorfällen. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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