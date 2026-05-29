PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendliche zündeln im Hofwiesenpark (0132257/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein Feuerwehreinsatz im Bereich des Spielplatzes "Hahn" im Geraer Hofwiesenpark rief am Donnerstagabend (28.05.2026) auch die Polizei auf den Plan. Gegen 20:17 Uhr wurde bekannt, dass es in einem der dortigen Sitzgruppen zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Inneren des Abenteuerspielplatzes eine Sitzbank angekokelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Bei einem der Jugendlichen wurden Rußspuren an den Händen festgestellt. Zudem fanden die Beamten in Tatortnähe eine Spraydose auf und stellten diese sicher. Feuerzeuge führten alle drei Jugendlichen bei sich. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 07:12

    LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Friedhofsgebäude (0131388/2026)

    Altenburg (ots) - Windischleuba. Zwischen dem 27.05.2026 und dem 28.05.2026 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen des örtlichen Friedhofs und brachen dazu den Verschlag auf. Was auch immer der oder die Täter zu finden hofften erfüllte sich wohl nicht, denn entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro. Die Polizei Altenburger Land ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 07:52

    LPI-G: (LK GRZ) Schwerverletzter Kradfahrer nach Frontalzusammenstoß (0130741/2026)

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Mittwochnachmittag (27.05.2026) kam es gegen 15:35 Uhr auf der K523 zwischen der B175 und Zschorta zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke in Richtung Zschorta, als er in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geriet und frontal mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren