Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendliche zündeln im Hofwiesenpark (0132257/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein Feuerwehreinsatz im Bereich des Spielplatzes "Hahn" im Geraer Hofwiesenpark rief am Donnerstagabend (28.05.2026) auch die Polizei auf den Plan. Gegen 20:17 Uhr wurde bekannt, dass es in einem der dortigen Sitzgruppen zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Inneren des Abenteuerspielplatzes eine Sitzbank angekokelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Bei einem der Jugendlichen wurden Rußspuren an den Händen festgestellt. Zudem fanden die Beamten in Tatortnähe eine Spraydose auf und stellten diese sicher. Feuerzeuge führten alle drei Jugendlichen bei sich. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen. (DL)

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