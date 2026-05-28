Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schwerverletzter Kradfahrer nach Frontalzusammenstoß (0130741/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Mittwochnachmittag (27.05.2026) kam es gegen 15:35 Uhr auf der K523 zwischen der B175 und Zschorta zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke in Richtung Zschorta, als er in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Ford kollidierte.

Der Kradfahrer wurde durch den Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Der 64-jährige Pkw-Fahrer sowie drei weitere Insassen blieben unverletzt. Der 23-Jährige wurde durch die Rettung ins Klinikum Jena gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Das Motorrad musste sichergestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Reifen des Krades erhebliche Mängel aufwiesen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Vermessung war die K523 voll gesperrt. Die Polizei Greiz ermittelt zum genauen Unfallhergang. (DL)

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