Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gartenlaube durch Brand zerstört (0129868/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen (27.05.2026) gegen 03:00 Uhr eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Uhlandstraße in Brand. Die Laube wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Grundstücke verhindert werden. Der entstandene Sachschaden dürfte fünfstellig ausfallen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zu den weiteren Geschehnissen im Nahbereich. Zeugen und Anwohner rings um die Uhlandstraße und den Greizer Park, die Angaben zu den Sachverhalten oder zu nächtlichen Personenbewegungen zur Tatzeit im Bereich Uhlandstraße und Greizer Park machen können, ggf. auch durch Prüfung möglicherweise vorhandener Video- und Überwachungstechnik, sind aufgerufen sich bei der Kriminalpolizei Gera unter Telefon 0365 8234 1465 zu melden. (DL)

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