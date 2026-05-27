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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Historischer Pavillon im Greizer Schlosspark niedergebrannt (0129860/2026)

Greiz (ots)

Greiz. In den frühen Morgenstunden des 27.05.2026 brannte ein historischer Pavillon im Schlosspark Greiz vollständig nieder. Polizeibeamte wurden gegen 03:20 Uhr durch einen Zeugen auf das Feuer aufmerksam gemacht. Das etwa 4 x 4 Meter große Bauwerk entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf fünfstellig geschätzt. Aufgrund der vorgefundenen Umstände schließt die Polizei derzeit die Möglichkeit einer vorsätzlichen Brandstiftung nicht aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft Zusammenhänge zu weiteren Ereignissen im Nahbereich. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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