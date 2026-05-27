Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Sommerpalais - Alarm vertreibt Täter (0129860/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des 27.05.2026 eine Haupteingangstür des Sommerpalais im Greizer Park auf. Gegen 03:07 Uhr wurde hierdurch die Alarmanlage ausgelöst. Ob die Täter das Gebäude anschließend betraten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Inneren keine weiteren Beschädigungen festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ein möglicher Zusammenhang mit weiteren Straftaten im Nahbereich wird geprüft. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

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