LPI-G: (G) Betrunken mit Pkw unterwegs (0128047/2026)
Gera (ots)
Gera. Polizeibeamte kontrollierten am frühen Montagmorgen (25.05.2026) gegen 04:15 Uhr einen 59-jährigen Mazda-Fahrer in der Siemensstraße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Es erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. (DL)
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