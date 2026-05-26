LPI-G: (G) Betrunken mit Pkw unterwegs (0128047/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Am Samstagabend (23.05.2026) kam es in der Straße Siebenhitze zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Eine 49-jährige Frau warf gegen 19:50 Uhr eine Glasscheibe aus einem Fenster, welche auf ein darunter abgestelltes Fahrzeug fiel. Dabei wurden das Fahrzeugdach, die Seitenscheibe sowie der Lack beschädigt. Personen wurden zum Glück ...

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