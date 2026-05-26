Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mehrere Fahrzeuge durch Brand beschädigt

Greiz (ots)

Berga/Wünschendorf. Auf einem Waldparkplatz im Bereich Clodramühle geriet am Montagmittag (25.05.2026) gegen 14:00 Uhr ein abgestellter Pkw aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf weitere Fahrzeuge über. Insgesamt wurden fünf Pkw beschädigt, zwei davon erlitten wirtschaftlichen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich ausgewiesen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Weitere Maßnahmen hinsichtlich möglicher Umweltgefahren waren nach einer Prüfung durch die Untere Wasserbehörde nicht erforderlich. (DL)

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