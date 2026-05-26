Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Fachgeschäft (0127126/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 22.05.2026, 18:00 Uhr bis 23.05.2026, 08:55 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Fachhandel für Innendekoration in der Max-Jehn-Straße in Gößnitz. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwei Glasscheiben ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume sowie Schränke. Entwendet wurden unter anderem Bargeld, ein Entfernungsmesser sowie eine Programmierbox im hohen dreistelligen Gesamtwert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. (DL)

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